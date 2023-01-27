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Саакашвили: Не исключено, что люди, планировавшие мое возвращение в Грузию, были внедренными российскими агентами
27.01.2023 23:42
Правительство Грузии является для России полезным инструментом для обхода международных санкций, - заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью немецкому изданию Spiegel.
По словам Михаила Саакашвили, президент России Владимир Путин, его предшественник Дмитрий Медведев и министр иностранных дел РФ распорядились не только уничтожить его физически, но и арестовать и судить в Грузии.
«Кроме России, ни одна другая страна в мире не признала обвинения или приговоры против меня. Я хотел вернуться в Грузию, но время было плохое – незадолго до начала войны России против Украины. Не исключено, что люди, планировавшие мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедренными российскими агентами…
По правде говоря, страна, в которой я родился, давно уже стала тайным союзником Путина», — говорит Саакашвили.
Саакашвили отмечает, что происходящее с ним — это ясный «месседж» президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Он [Зеленский] отказался покинуть страну в начале агрессивной войны России, как и я, когда российские военные вторглись в Грузию в 2008 году... Нас в Грузии тогда наказали за наши успешные реформы, точно так же, как сейчас Зеленский платит цену за свою антиолигархическую политику. За политику, быть частью которой для меня было честью», - говорит Саакашвили.
Говоря о планах на будущее, Саакашвили отмечает, что если он выживет, то свое будущее он видит лишь в Украине.
«Я уже сыграл свою роль в истории этой страны, и мне невероятно повезло, что у меня есть возможность работать с Зеленским, которого я вижу лидером свободного мира. Наоборот, очень жалко видеть, как Грузия превращается в тайного союзника Кремля в этой войне», - отметил Саакашвили.
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