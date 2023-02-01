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Саакашвили дистанционно принял участие в судебном процессе
01.02.2023 13:23
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дистанционно участвует в судебном заседании по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания. Политик включился по видеосвязи из клиники «Вивамед», где он проходит лечение.
В ходе заседания Саакашвили заявил о том, что его состояние здоровья – крайне тяжелое. В какой-то момент он задрал футболку, чтобы продемонстрировать, насколько сильно похудел.
«Все свои знания я отдал Грузии… Сейчас я отдал свое здоровье, и единственное, о чем прошу, чтобы мне дали возможность получить адекватное лечение. Если нужно, я отдам свою жизнь. Мое состояние резко ухудшилось», — сказал экс-президент.
В зале заседаний присутствуют члены семьи и сторонники Саакашвили. На процесс пришел и новый председатель оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.
На сегодняшнем заседании будут опрошены свидетели защиты.
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