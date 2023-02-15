

Грузия свернула с пути евроинтеграции — Штефан Майстер

15.02.2023 17:10





Руководитель исследований Восточной Европы, России и Центральной Азии Германского общества внешней политики Штефан Майстер считает, что власти Грузии отклонились от пути трансатлантической и европейской интеграции.



«Их действия против СМИ, ослабление верховенства права, а теперь и законопроект «Об иностранных агентах» расцениваются в Брюсселе и государствами-членами ЕС критически, поскольку в конечном итоге они подрывают ключевые компоненты европейской интеграции. Закон об иностранном влиянии ближе к российской практике, которая стремится минимизировать международные контакты и финансирование гражданского общества. Все это связано с контролем и изоляцией общества», — говорит Мейстер в экспертном обзоре Грузинского политического института (GIP) по законопроекту об агентах иностранного влияния.



По его словам, для евроинтеграции Грузии жизненно важны активное гражданское общество и международные контакты. Многие виды деятельности финансируются из-за рубежа, что важно для развития человеческого потенциала, образования, деятельности по международному обмену, для поддержания молодежи, которая и без этого ограничена в ресурсах.



«Независимые СМИ финансируются из-за рубежа, что обеспечивает общественность качественной информацией и исследованиями, основанными на фактах, а не на разжигании поляризации. Многие услуги оказываемые грузинскому обществу финансируются не правительством Грузии, а международными донорами из Европы и Америки. Если все это будет уже невозможно, ситуация в обществе ухудшится, из страны уедет больше молодежи, и такой закон снизит шансы на присвоение стране статуса кандидата», — говорит Майстер.



Как отметил Майстер, у Грузии в прошлом был сильный имидж страны-реформатора, она до сих пор имеет лучшие показатели в направлении реформ в контексте Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, но это наследие прошлого.



«Без верховенства закона, независимых СМИ, свободных и честных выборов и сильного гражданского общества не может произойти европейская интеграция страны.



Грузия добилась больших успехов за последние два десятилетия, что проявилось в ее открытости для иностранцев и активном гражданском обществе. Принятие такого закона подорвет значительное преимущество Грузии над многими постсоветскими странами и приблизит ее к репрессивной политической культуре России. Россия ослабнет и потеряет свое влияние из-за войны с Украиной. Любое сближение с Россией и компромисс, любая дезинформационная кампания, совместимая с российским нарративом, окажут лишь негативное влияние на политическую культуру в стране и сожгут мосты на пути европейской и атлантической интеграции. Я могу судить об этом на основании текущих разговоров в Брюсселе, как в институтах, так и в государствах-членах. В Грузии ожидаются большие перемены, и этот закон, антизападные и антиевропейские нарративы и политика действительно не привлекательны», — говорит Мейстер.





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