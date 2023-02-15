

Каладзе: Резолюция Европарламента не имеет никакой ценности

15.02.2023 23:36





Резолюция не имеет никакой ценности, - об этом заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя принятую Европарламентом резолюцию о состоянии здоровья Михаила Саакашвили.



По словам Кахи Каладзе, документ не может быть ценным, когда «о меценате, благотворителе нам говорят, что он должен быть санкциирован».



«И утром я сказал, что не жду от резолюции ничего нового и отличного, и результат действительно тот же. В резолюции нет никакого новшества, она не имеет никакой цены. Когда речь идет с прямыми указаниями на ложь, фальшь и покровительство криминалам, эта резолюция, конечно, не может иметь серьезного вида.



Абсолютно искренне говорю, с 2012 года наша власть делала и делает сегодня все, чтобы наша страна как можно быстрее стала членом большой семьи под названием Европа. Мы реализовали много конкретных проектов. Несмотря на трудности, было много успехов. И сегодня мы заслуживали статуса, но было принято политическое решение в связи с непредоставлением. Сделали это против власти нашей страны.



Что касается следующих шагов - нам дали план из 12 пунктов, и здесь тоже наше власть делает все, чтобы выполнить эти условия, чтобы мы получили статус, а что в это время происходит? В это время выступает некто Кубилюс и говорит нам, что если Саакашвили, который является криминалом в полном смысле этого слова, и Страсбург также это подтвердил, не будет освобожден, страна не сможет получить статус. Я спрашиваю у населения нашей страны, которое хочет евроинтеграции, приемлемо ли такое отношение, эти подходы? У нас ведь есть самолюбие? Мы ведь любим нашу страну, нашу родину? Если с нами и с властью, которая представляет большинство населения нашей страны, говорят на языке шантажа, это допустимо? Я уверен, что ни один имеющий самолюбие грузин, человек не примет разговора с этой лексикой, что делают т.н. друзья по отношению к нашей стране. Мы любим нашу родину, наш народ. Мы защищали, защищаем интересы нашей Родины и всегда будем это делать. Конечно, мы интересная страна для Европы и мы считаем себя европейцами. Для меня также важны традиции моей страны, ценности, на которых стоит наша страна веками, и эти решения, эти абсурдные, оскорбительные заявления, конечно, наносят всему вред.



Не может иметь ценность документ, где речь о прямом покровительстве криминалу со стороны его лоббистов. Документ не может иметь ценность, когда о меценате, благотворителе нам говорят, что он должен быть санкцирован», - заявил Каладзе.





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