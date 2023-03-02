

Представителей СМИ и НПО не впустили на слушание законопроекта об «иноагентах»

02.03.2023 18:58





Служба безопасности не пропустила представителей НПО и СМИ на слушание законопроектов об «иноагентах», которое должно пройти сегодня в парламентском комитете.



На заседание, однако, были допущены пропагандист «Грузинской мечты» Давид Картвелишвили, пророссийский политик Джонди Багатурия и активисты «Силы народа».



Представители НПО и СМИ протестуют против закона внутри и за пределами здания парламента. «Нет российскому закону» — скандируют они. По их словам, аналог российского закона принимается с целью ограничения и дискриминации НПО и СМИ.



Следует отметить, что совместное заседание двух комитетов изначально планировалось в зале имени Первой Республики, но место комитетского слушания было изменено. Теперь заседание должно пройти в зале им. Жиули Шартава, который меньше по площади и может вместить гораздо меньше людей, чем зал имени Первой Республики.



«Позор! Предатель! Нет российскому закону!» — такие возгласы звучат сегодня в здании Парламента Грузии



«Позор! Предатель! Нет российскому закону!» — на фоне таких возгласов депутату Созару Субари и другим парламентариям, пришлось проследовать на заседание парламентского комитета.



На заседании обсудят инициированный Субари и другими депутатами «Силы народа» аналог российского закона об «иноагентах».



Закон нанесет большой ущерб НПО и СМИ, в которых в свое время работал и сам Субари.



Против законопроекта выступают его бывшие коллеги, студенты и друзья.



Сегодня Парламент Грузии приступает к обсуждению законопроектов об «иноагентах».



Проекты «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов» будут обсуждаться на совместном заседании комитетов парламента по внешним связям и обороне и безопасности.



Законопроекты представили входящие в большинство депутаты от «Силы народа»: Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михеил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили, Дачи Берая и Виктор Джапаридзе, Эка Сепашвили, Давид Качарава и Заал Микеладзе.



В правящей «Грузинской мечте» заявили, что поддержат одну из версий законопроекта.





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