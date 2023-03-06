

Обсуждение законопроектов об «агентах» возобновилось в Парламенте на фоне протестов и противостояния

06.03.2023 11:57





6 марта в Юридическом Парламента Грузии на фоне общественного протеста и противостояния между депутатами началось обсуждение поддержанных правящим большинством законопроектов российского образца об «агентах иностранного влияния».



Во время заседания комитета произошла стычка между депутатами Грузинской мечты и оппозиции. В результате некоторых представителей оппозиции, в том числе председателя Единого национального движения Левана Хабеишвили и депутата от ЕНД Георгия Ботковели, а также лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе принудительно вывели из зала заседаний комитета.



«По поручению Анри Оханашвили (председателя Юридического комитета) 12 человек вошли и вывели нас (из зала слушаний), тех, кто мешает им (принять закон), с применением силы», – заявил журналистам Леван Хабеишвили. «Депутаты Грузинской мечты пытались физически атаковать нас», – сказал Георгий Ботковели.



По словам Георгия Вашадзе, к нему сначала подошли сотрудники Службы мандатариев Парламента, а потом сотрудники спецслужб и попытались силой вывести его из зала. «я не заметил участия депутатов (Грузинской мечты) в физическом насилии, но они укрывались за этими сотрудниками спецслужб… Это сила, которая проводит российские интересы», — заявил он.



Параллельно с заседанием комитета перед зданием Парламента проходит акция протеста активистов, представителей гражданского общества, студентов и рядовых граждан против «российского закона». Журналистов сегодня снова не пустили на заседание комитета. Вчера стало известно, что у некоторых из них была приостановлена ​​аккредитация.



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