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К парламенту подтягивается все больше людей
07.03.2023 19:37
Перекрыто движение на проспекте Руставели. Демонстранты, протестующие против принятия закона об иноагентах, собираются перед зданием парламента.
Участники митинга бросают в здание законодательного органа яйца.
Находящиеся на акции манифестанты рассказывают, что интернет работает с перебоями.
Оппозиционные депутаты призывают всех выйти на митинг. Недавно с заявлением выступил председатель Национального движения Леван Хабеишвили.
Я призываю вас всех, не оставайтесь дома, не сидите перед телевизорами, кто может, выходите сегодня, мы должны продолжать борьбу с путинистами каждый день», — сказал Хабеишвили.
Параллельно митингу в парламенте проходит обсуждение скандального закона об иноагентах. «Грузинская мечта» вынесла его на пленарное заседание сегодня, вместо обещанного четверга (9 марта).
Оппозиционные депутаты призвали граждан выйти на протест и не допустить принятия в Грузии российского закона. Несогласные продолжают прибывать к парламенту.
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