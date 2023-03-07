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К парламенту подтягивается все больше людей


07.03.2023   19:37


Перекрыто движение на проспекте Руставели. Демонстранты, протестующие против принятия закона об иноагентах, собираются перед зданием парламента.

Участники митинга бросают в здание законодательного органа яйца.

Находящиеся на акции манифестанты рассказывают, что интернет работает с перебоями.

Оппозиционные депутаты призывают всех выйти на митинг. Недавно с заявлением выступил председатель Национального движения Леван Хабеишвили.

Я призываю вас всех, не оставайтесь дома, не сидите перед телевизорами, кто может, выходите сегодня, мы должны продолжать борьбу с путинистами каждый день», — сказал Хабеишвили.

Параллельно митингу в парламенте проходит обсуждение скандального закона об иноагентах. «Грузинская мечта» вынесла его на пленарное заседание сегодня, вместо обещанного четверга (9 марта).

Оппозиционные депутаты призвали граждан выйти на протест и не допустить принятия в Грузии российского закона. Несогласные продолжают прибывать к парламенту.


Источник: СОВА
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