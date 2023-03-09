

Правящая партия заявляет, что законопроекты о т.н. агентах уже отозваны из Венецианской комиссии

09.03.2023 16:26





По заявлению «Грузинской мечты», законопроекты о т.н. агентах уже отозваны из Венецианской комиссии, а проект, принятый в первом чтении, будет вновь вынесен на пленарное заседание и провален на голосовании во втором чтении.



Об этом на брифинге в офисе «Грузинской мечты» заявил председатель фракции правящей команды Мамука Мдинарадзе.



«Председатель парламента Грузии уже направил в Венецианскую комиссию письмо об отзыве законопроектов, соответственно, мы больше не просим Венецианскую комиссию рассмотреть эти законопроекты и прислать заключение. Один законопроект, по которому было процедурно возможно, уже отозван «Силой народа» и в парламент Грузии направлено письмо на имя председателя парламента, как это происходит процедурно, что он отозван. Что касается второго вопроса, может быть, это определенная формальность, но с их же стороны направлено письмо, что они отказываются поддерживать этот законопроект. Что касается путей отзыва законопроекта, который рассмотрен в первом чтении, то согласно регламенту Грузии, он будет вынесен во втором чтении и во втором чтении будет провален. Я еще раз делаю политическое заявление по этому поводу и подтверждаю. Провал будет тем, что решит этот вопрос процедурно», - сказал Мдинарадзе.





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