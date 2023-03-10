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Парламентское большинство завтра вынесет на пленарное заседание законопроект о т.н. агентах
10.03.2023 00:16
Завтра в парламенте Грузии назначено заседание бюро, после чего состоится пленарное заседание. Заседание бюро пройдет в 11:45, после чего в 12:00 состоится пленарное заседание.
В повестке дня будет только один вопрос, в частности, второе чтение проекта о т.н. агентах, который, как заявили сегодня в «Грузинской мечте», будет на голосовании провален.
Напомним, решение об отзыве законопроекта о т.н. агентах парламентское большинство приняло после масштабного общественного протеста. Около парламента уже третий день проходят акции протеста против данных проектов, в том числе 7-8 марта для разгона демонстрантов МВД применило водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
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