

Инициаторы отозвали из парламента законопроект «О регистрации иностранных агентов»

10.03.2023 12:43





Инициаторы отозвали из парламента Грузии законопроект «О регистрации иностранных агентов». Письменное обращение депутатов от «Силы народа», являющихся инициаторами законопроекта, было представлено на заседании бюро, которое удовлетворило их просьбу.



Согласно законопроекту «О регистрации иностранных агентов», любое физическое и юридическое лицо, получающее финансирование из-за рубежа, обязывалось зарегистрироваться в качестве иностранного агента.



Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной законом «О регистрации иностранных агентов», влечет уголовную ответственность и будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до 5 лет.



По законопроекту, субъекты, отвечающие установленным законопроектом критериям агента иностранной силы, обязаны обратиться к Генеральному прокурору и запросить регистрацию в качестве агента иностранной силы.



Согласно законопроекту, субъекты, отвечающие установленным законопроектом критериям агента иностранной силы, станавились обязанными обратиться к Генеральному прокурору и запросить регистрацию в качестве агента иностранной силы.



Действие закона не распространялось на дипломатов, консулов ​​и сотрудников дипломатической службы и консульских учреждений. Закон также не коснется должностных лиц иностранного государства, лиц, занимающихся благотворительной деятельностью и лиц, которые «добросовестно занимаются религиозной, образовательной, научной, академической или художественной деятельностью».





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