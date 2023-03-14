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Представители пророссийской «Альт-Инфо» сняли установленный у парламента Грузии флаг ЕС и сожгли его
14.03.2023 14:48
Организаторы акции «Альт-Инфо» у парламента Грузии сняли установленный перед законодательным органом флаг ЕС и сожгли его.
Организаторы акции выдвинули 3 требования. Они требуют: провести референдум и «назвать агентов своими именами», а также освободить арестованных 5 июля и «образцово наказать» тех, кто, по их мнению, «организовывал переворот».
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