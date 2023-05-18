

Более ста грузинских НПО обвиняют власть в саботаже получения статуса-кандидата ЕС

18.05.2023 20:16





«Выдача властями Грузии разрешения на полеты между Тбилиси и Москвой является прямым саботажем получения статуса кандидата в члены ЕС», — говорится в заявлении под заголовком «Российский самолет не сядет в ЕС», подписанном более чем 100 организациями.



«Евросоюз четко заявил, что он и его партнеры не разрешают полеты из России или в Россию, и это решение правительства Грузии вызывает обеспокоенность по поводу обязательств Грузии по соблюдению постановлений ЕС во внешней политике, как это предусмотрено в Соглашении об ассоциации», — говорится в совместном заявлении.



В нем также указано, что вопреки воле 89% грузинского народа и 78-ой статье Конституции Грузии правительство продолжает менять внешнеполитический курс страны.



«До принятия решения о статусе кандидата в члены ЕС такого рода демарш игнорирует внешнеполитический курс, выбранный грузинским народом, который уже принес нам безвизовый режим и прямые рейсы в ЕС, а не в Россию».



Наше население уже страдает из-за существующей внешней политики правительства, одним из результатов которой является увеличение иммиграции из России в Грузию. Резкий рост цен и инфляция, вызванные этой политикой, являются дополнительной ценой, которую приходится платить гражданам Грузии.



Призываем власти прекратить саботировать статус кандидата, немедленно отказаться от решения о начале прямого авиасообщения с Россией, которое наносит ущерб интересам Грузии», — говорится в совместном заявлении.



Заявление подписали «Международная прозрачность – Грузия»; «Ассоциация молодых юристов Грузии»; «Международное общество за справедливые выборы и демократию»; «Фонд «Открытое общество – Грузия»; «Институт развития свободы информации» и другие организации.





10 мая Президент России Владимир Путин подписал два указа. Один отменяет с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Второй снимает запрет на перелеты между РФ и Грузией, действовавший с 2019 года.



В тот же день вечером у здания МИД Грузии прошла акция протеста против пророссийской политики правящей партии «Грузинская мечта» и заявлений лидеров правящей партии, приветствовавших решения Путина.



В грузинской оппозиции отметили, что такой шаг со стороны РФ является «результатом предательской политики» правящей партии Грузии.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что эти решения являются провокацией и неприемлемы «до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины» и оккупирует территории Грузии. Она также предложила ввести визовый режим для граждан России.



Между тем, ЕС призвал Грузию, которая рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, поддержать авиационные санкции против Москвы, введённые в ответ на вторжение в Украину.



При этом в Госдепе США заявили, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет предметом «нарастающей обеспокоенности» США и других западных стран, которые считают, что сейчас не время для сближения с РФ.





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