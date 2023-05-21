

Саакашвили: Борьба за прекращение незаконных и разрушающих государственность действий властей не закончится

21.05.2023 11:30





На этом борьба за прекращение незаконных и разрушающих государственность действий властей не закончится. Необходимо немедленно освободить всех молодых людей, борющихся России - оккупанта, - так откликается бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на события, произошедшие вчера у гостиницы «Кварлис тба».



Свое заявление Михаил Саакашвили публикует в соцсети.



«В результате принятого властями Грузии решения о возобновлении полетов с Россией 19 мая в Тбилисском аэропорту приземлился самолет, на борту которого находились российские граждане, в том числе и члены семьи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.



Сегодня члены семьи Лавровых приехали в Кварели, в находящуюся недалеко от моего дома гостиницу у Кварельского озера, с намерением сыграть свадьбу. Члены созданной мной партии «Национальное движение» провели акцию протеста, участниками которой были в основном молодые люди. Для их разгона мобилизовали полицию и спецназ, которые с особым энтузиазмом провели силовую операцию и арестовали 17 участников.



Однако на этом борьба за прекращение незаконных и разрушающих государственность действий властей не закончится. Необходимо немедленно освободить всех молодых людей, борющихся России – оккупанта», - пишет Михаил Саакашвили.



Для справки, протестная акция близ гостиницы «Кварлис тба» («Озеро Кварели») была проведена после того, как распространилась информация о нахождении в гостинице подсанкционных членов семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова и готовящейся свадьбе деверя дочери Лаврова.



На протестной акции ситуация между полицией и участниками акции обострялась несколько раз. По последней официальной информации, на месте задержано 16 человек.





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