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Каладзе: В Грузию должно приехать как можно больше туристов, и мы это приветствуем


22.05.2023   15:41


По заявлению генерального секретаря «Грузинской мечты» и мэра Тбилиси Кахи Каладзе, нет необходимости вводить какой-либо визовый режим с Россией, и власть приветствует приезд в Грузию как можно большего числа туристов, а также бизнес-компаний, не находящихся под санкциями.

По его словам, оппозиция, которая сейчас требует введения визового режима с Россией, в свое время приветствовала приезд российских туристов в страну.

«Я думаю, что нет необходимости вводить какой-либо визовый режим. В данном случае повторю слова Мшвилдадзе, Хоштария, Саакашвили, что в Грузию должно приехать как можно больше туристов, мы это приветствуем. Пусть приезжают бизнес-компании, не находящиеся под санкциями. Мы это приветствуем, нет никаких проблем», - сказал мэр Тбилиси.


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