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Грузинская делегация примет участие в церемонии инаугурации президента Турции
03.06.2023 10:50
По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана делегация Грузии во главе с премьер-министром примет участие в торжественных мероприятиях в Анкаре, сообщил посол Грузии в Турецкой Республике Георгий Джанджгава.
По его словам, в церемонии инаугурации Эрдогана примут участие лидеры более ста стран мира.
«Среди них следует отметить президента Азербайджана, президента Болгарии, президента Монтенегро, премьер-министра Албании, премьер-министра Венгрии, а также лидеры государств ЕС и азиатских стран. Как вы знаете, Турция является нашим соседом, дружественной страной, а также стратегическим союзником», — сказал Джанджгава.
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