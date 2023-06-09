

Минфин: Грузия полностью соблюдает международные санкции и активно сотрудничает со странами-партнерами

09.06.2023 00:01





Еще раз заявляем, что Грузия полностью соблюдает международные санкции и активно сотрудничает со странами-партнерами, - говорится в заявлении Министерства финансов Грузии.



По пояснению Минфина Грузии, они откликаются на заявления некоторых политиков и СМИ о соблюдении Грузией международных санкций и в данном случае на публикацию, опубликованную в издании Politico, в которой, как отмечает издание, приводится заявление координатора по санкциям Государственного департамента США Джима О'Брайена по поводу исполнения санкций.



«Очень жаль, что заявление американского высокопоставленного чиновника до сих пор интерпретируется СМИ и используется для очередной дезинформации против Грузии. Следует отметить, что это не первый случай, когда средства массовой информации неверно истолковывают слова г-на Джима О'Брайена.



Интересно, что Politico берет за основу диалог, проведенный координатором по санкциям Госдепартамента США Джимом О'Брайеном во время открытой дискуссии на встрече, организованной Европейским советом по международным отношениям (ECFR) 7-8 июня: https://www.youtube.com/watch?v=Z-jdOX42Cow, которая наряду с другими вопросами касалась международных санкций, введенных против России, существующих глобальных вызовов в плане их исполнения и сотрудничества ЕС с партнерами с целью превенции их обхода.



В ходе обсуждения вопроса о том, с какими странами ведется работа по повышению эффективности санкций и насколько успешно США и ЕС препятствуют обходу санкций, Грузия упоминалась не как страна, в которой происходит обход санкций, введенных нашими международными партнерами, а в перечне стран, которые активно сотрудничают с партнерами для того, чтобы максимально предотвратить нарушение режима санкций.



Принимая во внимание активное и эффективное сотрудничество между Грузией и США в направлении обеспечения соблюдения санкций, вне зависимости от интерпретации со стороны вышеупомянутых СМИ и отдельных политиков, мы уверены, что представление Грузии как причины обхода санкций не отражает ни позицию США, ни характера нашего сотрудничества в этом направлении.



С момента введения международных санкций Грузия принято более 1200 таможенных решений о возврате подсанкционных товаров с таможенных пунктов, более 800 таможенных решений об отказе устного/письменного обращения лица о намерении экспортировать или реэкспортировать товары в экономические зоны оформления.



Еще раз заявляем, что Грузия полностью соблюдает международные санкции и активно сотрудничает со странами-партнерами», - говорится в заявлении.





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