

Кобахидзе: Мы будем всячески готовы получить статус кандидата в декабре

10.06.2023 18:01





По заявлению председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, для выполнения 12 рекомендаций правительство установило для себя крайний срок – конец июня, чтобы не оставлять даже повода для непредоставления статуса кандидата в члены ЕС в декабре.



Как отметил Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами, в декабре Европа должна принять политическое решение, а когда дело доходит до политического решения, «шансы 50/50».



По его словам, правительство надеется, что в этом году, в отличие от прошлого года, Европарламент примет справедливое решение и Грузия получит статус кандидата.



«Есть 12 пунктов, реформы осуществляются. Абсолютно все пункты к концу июня будут выполнены. Это наш план, который мы представили грузинскому обществу около года назад. Говорили, что к концу этого месяца, к концу июня все пункты обязательно будут выполнены. Мы четко выполняем данное грузинскому обществу и Еврокомиссии обещание. К концу этого месяца все пункты будут честно выполнены.



Все знают, что статус кандидата нам полагался и в июне прошлого года, что подтвердила и Еврокомиссия. Мы будем всячески готовы получить статус кандидата в декабре, однако сейчас принимается политическое решение. Когда решение политическое, шансы всегда 50/50. Политический контекст существенно не изменился с июня прошлого года, но мы все же надеемся получить этот статус. Надо дождаться декабрьского решения, и надеемся, что в этот раз, в отличие от прошлого года, они примут справедливое решение», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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