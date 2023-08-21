

Посол США: Страны-члены ЕС наблюдают за тем, как Грузия проводит реформы

21.08.2023 14:23





Страны-члены ЕС наблюдают за тем, как Грузия проводит реформы и может ли страна объединиться для работы над этими реформами. У Грузим еще есть время это показать. Даже если все 12 рекомендаций не будут выполнены на сто процентов, думаю, страны-члены следят за тем, насколько Грузия стремится выполнить эти задачи, - заявила в интервью Радио Свобода посол США в Грузии Келли Дегнан.



По ее словам, в Грузии во многих сферах наблюдается хороший прогресс, но это процесс, он должен продолжаться, и если он остановится из-за того, что люди не хотят работать вместе и идти на компромиссы, то это будет проблемой.



«Страны-члены ЕС также следят за тем, как Грузия проводит реформы и может ли страна объединиться для работы над этими реформами. Я считаю, что у Грузим еще есть время это показать. Даже если все 12 рекомендаций не будут выполнены на сто процентов, думаю, страны-члены следят, насколько Грузия стремится выполнить эти задачи, потому что, очевидно, работа будет продолжаться. Статус кандидата — это следующий шаг на пути к членству. У членов ЕС есть всего несколько месяцев, до декабря, чтобы увидеть, сфокусировано ли здесь руководство на том, что четко заявил народ Грузии. Люди же хотят европейского будущего», — заявила Келли Дегнан.



Как она отметил, нельзя терять время. Время заниматься делом и показать странам-членам ЕС, что Грузия действительно привержена этому пути.





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