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Председатель «Грузинской мечты» заговорил об импичменте президенту
31.08.2023 17:38
По мнению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, президент Грузии нарушает Конституцию, совершая визит в другую страну без согласия правительства, что не может остаться без реагирования.
Что касается реагирования, то, по мнению Кобахидзе, в этом плане одним из теоретических механизмов является импичмент, для которого необходимы голоса 100 депутатов парламента. Однако, парламентское большинство в настоящее время не насчитывает 100 депутатов.
«Яснее ясного, что Конституция очень грубо нарушается президентом Грузии, она принесла присягу на этой Конституции, но она ее грубо нарушает, и это очень тяжелое событие, и нам необходимо реагировать соответствующим образом.
Мы не можем оставить это без реагирования. Мы знаем, что Саломе Зурабишвили противостоит интересам европейской интеграции страны.
Неважно, сделает она заявления против евроинтеграции в здании парламента Грузии или во время зарубежного визита. Эта информация уже поступает к нашим международным партнерам», — заявил Кобахидзе и добавил, что для импичмента президента необходимо 100 голосов, которых у правящей команды нет, а «Национальное движение», по его мнению, не согласится на импичмент.
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