

Партия «За Грузию» не поддержит процедуру импичмента Саломе Зурабишвили

01.09.2023 16:27





«Партия «За Грузию» не поддержит процедуру импичмента Саломе Зурабишвили», — заявил лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.



Как отметил Гахария, начало процедуры импичмента президента ставит под угрозу европейское будущее страны.



«Процесс импичмента президента Грузии, объявленный сегодня «Грузинской мечтой», независимо от того, как бы не завершился этот процесс, имеет несколько значений для грузинского общества. Это сознательный шаг против европейского будущего страны, этот шаг фактически угрожает европейскому будущему страны. Это осознанный шаг к углублению радикализации, противостояния и поляризации в стране, который создает серьезную проблему стабильности для грузинского государства и общества. Именно поэтому партия «За Грузию» не поддержит процедуру импичмента.



Кроме того, хотелось бы обратиться ко многим достойным людям, которые до сих пор остаются во «Мечте». Я хочу у них спросить, как вы думаете, в 2012 году, после победы, почему никто не догадался поднять вопрос об импичменте Саакашвили и почему сегодня кто-то поднимает вопрос об импичменте президента Грузии, в избрание которого вы и я внесли большой вклад?» — заявил Гахария.







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