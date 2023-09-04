

Гарибашвили: Решение правящей партии объявить президенту импичмент было полностью оправданным

04.09.2023 14:58





«К сожалению, госпожа президент не учла отказ правительства и демонстративно нарушила Конституцию, ведь в Конституции прописано, что внешняя политика осуществляется правительством Грузии, если правительство уполномачивает президента, только в этом случае она может исполнять эти полномочия», — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.



Как отметил Гарибашвили на заседании правительства, он не смог делегировать президента, чтобы она представляла Грузию за рубежом.



«Примерно месяц назад я отправил официальный отказ на осуществление этих визитов, и здесь я хотел бы привести нашу аргументацию. Несколько месяцев назад президент сказала, что власть Грузии не выполняет своих обязательств, а также сказала, что самое тревожное то, что Грузия не заслужила статуса кандидата в прошлом году. После этого, конечно, нам не нужны дополнительные доказательства, чтобы просто потерять доверие. У нас не было никакой мотивации, с моей стороны было бы неоправданно делегировать ей какие-либо полномочия. Жаль, что президент Грузии демонстративно нарушает закон. В это время мы должны подавать пример. Поэтому решение, принятое правящей партией, было оправданным», — сказал Гарибашвили.







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