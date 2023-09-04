

«Грузия не выполнила 12 рекомендаций Евросоюза» — экс-посол ЕС в Украине

04.09.2023 16:59





«К этому времени очевидно, что Грузия не выполнила 12 рекомендаций Евросоюза», — заявил «Netgazeti» бывший посол Евросоюза в Украине Хью Мингарелли.



Тем не менее Мингарелли надеется, что у Грузии до конца года еще есть шанс получить статус кандидата на членство в ЕС. По его словам, решение Евросоюза, помимо технического, определяется и политическим аспектом.



«Очевидно, что Европейская комиссия, а затем и лидеры стран-членов ЕС должны принять решение учитывая геополитический контекст; Учитывая роль России в регионе и в Грузии. Эти элементы должны будут принять во внимание», — сказал Мингарелли, участвующий в Тбилисской международной конференции.



На конференции Мингарелли заявил, что с момента распада Советского Союза до февраля 2022 года — до вторжения России в Украину — крупнейшие страны Западной Европы не поддерживали европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы.



«Лидеры Германии, Франции и Италии поняли, что Украина — европейская страна, и предоставили статус кандидата. Это было чудо, поверьте мне. Потому что на протяжении 30 лет Франция, Германия и Италия не хотели никаких перспектив для Украины, Грузии и Молдовы», — сказал он.



Мингарели полагает, что до конца года Евросоюз примет решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, и в отличие от западнобалканских государств, процесс интеграции Украины будет идти гораздо более быстрыми темпами.





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