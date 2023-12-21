

Грузия вместе с 48 другими странами не поддержала инициированную Россией резолюцию в ООН

21.12.2023 17:20





Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициированную Россией резолюцию «Борьба с нацизмом, неонацизмом и другими практиками, возобновляющими современные формы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».



За документ проголосовали 118 государств, против – 49, воздержались – 14 стран.



Грузия была в числе стран, проголосовавших против резолюции, инициированной Россией. Против документа также выступили Украина, Молдова, США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Венгрия, Япония и другие страны.



Резолюцию поддержали Россия, Китай, Израиль, Армения, Азербайджан, Казахстан и другие страны. По пояснению украинской делегации, Россия пытается оправдать свою территориальную агрессию против Украины посредством резолюции.





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