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Грузия вместе с 48 другими странами не поддержала инициированную Россией резолюцию в ООН
21.12.2023 17:20
Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициированную Россией резолюцию «Борьба с нацизмом, неонацизмом и другими практиками, возобновляющими современные формы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
За документ проголосовали 118 государств, против – 49, воздержались – 14 стран.
Грузия была в числе стран, проголосовавших против резолюции, инициированной Россией. Против документа также выступили Украина, Молдова, США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Венгрия, Япония и другие страны.
Резолюцию поддержали Россия, Китай, Израиль, Армения, Азербайджан, Казахстан и другие страны. По пояснению украинской делегации, Россия пытается оправдать свою территориальную агрессию против Украины посредством резолюции.
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