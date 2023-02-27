

Группа врачей при Народном защитнике Грузии заявила о резком ухудшении состояния Саакашвили

27.02.2023 20:31





Экспертная группа врачей, созванная аппаратом Народного защитника Грузии, распространила заключение по итогам осмотра в феврале заключенного третьего президента Михаила Саакашвили.



Состояние Саакашвили резко ухудшилось со времени последнего визита 4 декабря, до четвертой стадии кахексии — угрожающей потере веса четвертой стадии, говорится в заключении.



Независимые эксперты заявили, что состояние Саакашвили находится в фазе активного катаболизма и «в случае потери еще пяти-семи килограммов он будет полностью прикован к постели».



В случае, если он продолжит худеть, достижение критической отметки ожидается в течение 1-2 месяцев, это 52-53 килограмма, после чего изменения станут необратимыми.



Врачи предупреждают что Саакашвили не должен передвигаться самостоятельно из-за угрозы падений. Любая травма при текущем состоянии организма может спровоцировать каскадное развитие критических осложнений, в том числе тромбоза, кровоизлияний и инфекций, и привести к летальному исходу.



Группа врачей при Народном защитнике посетила Михаила Саакашвили, который с мая прошлого года переведен из тюрьмы в клинику «Вивамед», 19 февраля.



На момент визита клиника не предоставила всю медицинскую документацию из-за нерабочего дня, однако офис Народного защитника запросил ее дополнительно, и она также будет рассмотрена группой экспертов.



В обследовании пациента 19 февраля приняли участие Тенгиз Цуладзе (невролог), Григол Хурцидзе (терапевт, внутренние болезни/госпитальная медицина), Георгий Качарава (кардиолог) и Нино Заврашвили (эндокринолог). Позже к онлайн консилиуму были привлечены Гиорги Папиашвили (кардиолог/аритмолог) и Георгий Григолия (анестезиолог-реаниматолог).



Выдержки из заключения:

- Значительное ухудшение состояния после предыдущего визита 4 декабря. За это время больной похудел еще на 5,7 кг, двигательная активность значительно ограничена из-за слабости;

- При вставании отмечается резкое падение артериального давления со 125/75 до 60/40, что сопровождается потерей равновесия и координации;

- Происходит дальнейшее снижение психических функций;

- Больной вступил в фазу активного катаболизма ( саморасщепление тканей организма для получения из них необходимых аминокислот и энергии — прим.ред);

- Саркопения ( атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к потере мышечной масы и силы — прим.ред);

- Атрофия мышц;

- Тяжелая кахексия четвертой степени ( кахексия — крайнее истощение организма при резкой потере веса — прим. ред);

- Углубляется периферическая и вегетативная невропатия ( поражение нервных волокон, сопровождающееся нарушением проведения нервного импульса — прим.ред).



Ранее независимая экспертиза центра «Эмпатия» заявила, что о более 20 диагнозах, которые в комплексе создают угрожающую картину. В том числе речь идет о кахексии — неконтролируемой потере веса более чем на 40 кг, анорексии, прогрессирующей деменции, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы.



В правительстве исключают передачу Саакашвили на лечение другой стране. Власти Грузии настаивают, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили — часть пиар-кампании, а сам он преступник, который симулирует с целью добиться своего освобождения.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили недавно заявил во время дисскуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, что Саакашвили — «хороший актер» и его критическое состояние — это инсценировка.



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Врачи «Вивамед» на прошлой неделе подтвердили тенденцию к ухудшению состояния здоровья Саакашвили, назвав основной причиной «несбалансированное питание». В частности, эндокринолог заявила, что Саакашвили потребляет всего 300-400 калорий в день, при рекомендованных не менее 1700, «но продолжает питаться по своему усмотрению».





На прошлой неделе, 22 февраля, вес Саакашвили был зафиксирован клиникой «Вивамед» в 67,2 килограмма. За три недели он потерял еще 2,5 кг — 28 января клиника сообщала о весе 69,7 килограммов.



В тюрьму после ареста Михаил Саакашвили поступил с весом в 116 кг при росте 195 см.





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