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Активисты забросали яйцами выезжающие с территории гостиницы «Кварлис тба» микроавтобусы
20.05.2023 14:39
Обстановка на территории у гостиницы «Кварлис тба» («Озеро Кварели»), где проходит акция, стала напряженной.
В частности, активисты забрасывали яйцами выехавшие из гостиницы микроавтобусы, с возгласами: «Русским нет места в Грузии».
Правоохранители призывают участников акции к спокойствию.
Акция продолжается и в эти минуты, собравшиеся требуют, чтобы российские граждане немедленно покинули территорию гостиницы.
Для справки, по распространившейся информации, в Грузии, в гостинице «Кварлис тба» находится дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
По существующей информации, семья главы МИД России готовится в Кахетии к грандиозной свадьбе, которую сыграет брат зятя Лаврова Александра Винокурова.
По заявлению администрации гостиницы «Кварлис тба», сообщение о нахождении там дочери российского министра иностранных дел не соответствует действительности.
Как отмечается в распространенном ими заявлении, постояльцы с фамилией Лавров в гостинице не фиксируются и не фиксировались ранее.
«Мы хотим отреагировать на дезинформацию, которая распространяется в СМИ! Заявляем, что визит дочери Лаврова в «Кварлис тба» не соответствует действительности, гостья с фамилией Лаврова не фиксируется и не фиксировалась ранее.
К сожалению, СМИ распространяют информацию, не соответствующую действительности!», — говорится в сообщении.
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