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Сегодня день интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II
25.12.2023 12:14
Сегодня день интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II.
По информации Агентства по вопросам религии, деятельность патриарха Грузии выпала на сложнейший период. По их же словам, он внес неизмеримый вклад в восстановление автокефалии Грузинской церкви.
Государственное агентство по вопросам религии поздравляет выдающегося религиозного лидера и общественного деятеля XX-XXI веков Католикоса-патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Пицундского, Сухумского и Абхазского Илии II с днем его интронизации и желает Его Святейшеству долгих лет жизни, здоровья и бодрости на благо нашей страны и народа.
Интронизацтия Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II состоялась в кафедральном соборе Светицховели 25 декабря 1977 года.
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