

Зурабишвили: Нам не следует ждать постройки в Абхазии российского порта, реагирование у нас должно быть сейчас же

29.02.2024 17:17





Мы должны реагировать сейчас же, мы не должны ждать строительства и функционирования порта в оккупированной Абхазии. Россия должна увидеть, что ЕС считает Черное море де-факто европейским морем, где Европа имеет право быть, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью BBC.



На вопрос, возможно ли, что на фоне войны в Украине строительство российского порта на территории оккупированной Абхазии может вовлечь Грузию в войну? - президент ответила: «Возможно».



«На данный момент этот проект является частью российской пропаганды. Реально Путин ведет более психологическую войну, чем военную. Так было в Украине, так и в других местах. То, что происходит в связи с этим портом, очень важно, и я думаю, это то, что европейцы должны осознать, потому что это Черное море, которое в опасности. Ни у кого не должно быть возможности того, чтобы Россия контролировала эту часть Черного моря», - сказала президент.



По ее словам, в этом случае опасность будет угрожать и будущим проектам Евросоюза, которые связаны со связностью, стратегическими транспортными маршрутами на Черном море.





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