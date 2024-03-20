

Россия активно строит порт в оккупированном Очамчири - видеокадры с дрона

20.03.2024 12:18





Порт, который Россия должна использовать для размещения военных кораблей в оккупированной части Грузии, практически построен. Дрон зафиксировал ход работ в Очамчире. Кадры предоставлены жителями Абхазии «Антиоккупационному движению». На кадрах видно интенсивное движение строительной техники и установлено, что работы там ведутся непрерывно.



На территории порта также можно увидеть недавно построенное здание. Построен он, предположительно, для размещения сотрудников, которым предстоит эксплуатировать российский военный объект в оккупированной Грузии.



Россия объявила о своевременном завершении строительства порта еще несколько месяцев назад. Цель Москвы — как можно быстрее ввести российские военные корабли в порт.



В «антиоккупационном движении» считают, что Россия хочет открыть второй фронт на временно оккупированной территории Грузии, поскольку если российские корабли зайдут в упомянутый порт, то это место станет легитимной целью Украины.



"На кадрах, предоставленных нашими друзьями из Сухуми, хорошо видно, что в порту Очамчири идет строительный процесс. С 2023 года сепаратистский режим активно заявляет о том, что в 2024 году, то есть уже в этом году, порт Очамчири должен быть открыт и сдан в эксплуатацию, но уже как военный порт, который сможет приютить российские военные корабли. Россияне работают, строительная техника движется по всему периметру, идет достаточно активный процесс подготовки этого порта. Понятно, что Россия попытается втянуть Грузию в войну. Поэтому не стоит удивляться тому, что украинские военно-морские дроны или ракеты достигнут российских кораблей в порту Очамчири", - говорит руководитель движения Давид Кацарава.



Лидер движения «За Абхазию» Нукри Нодия говорит, что правительству Грузии следует привлечь к этому процессу международных партнеров.



"В этом порту идет процесс восстановления, и он наверняка может быть использован против Украины и стать мишенью для Украины. Этот процесс направлен на дестабилизацию в регионе. Наше правительство должно привлечь к этому процессу всех международных партнеров", - говорит Нукри Нодиа.



На этом фоне «Грузинская мечта» лишь заявляет, что у них нет возможности действовать на временно оккупированной территории.









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