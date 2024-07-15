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В Украине погиб еще один грузинский боец
15.07.2024 11:04
В Украине погиб еще один грузинский боец, Зураб Иашвили. Об этом сообщает в соцсети его соратник Вано Надирадзе и отмечает, что Иашвили скончался в Львовском военном госпитале после ранения.
«Еще один грузинский воин погиб в Украине. После ранения он долго мучился, но, к сожалению, не выжил. Он умер Львовском военном госпитале. Зураб Иашвили – Слава твоей героической душе, брат!» – пишет воющий в Украине Вано Надирадзе.
По имеющейся информации, с начала российско-украинской войны в Украине погибли более 60 грузинских бойцов.
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