

В Украине погиб еще один грузинский боец

15.07.2024 11:04





В Украине погиб еще один грузинский боец, Зураб Иашвили. Об этом сообщает в соцсети его соратник Вано Надирадзе и отмечает, что Иашвили скончался в Львовском военном госпитале после ранения.



«Еще один грузинский воин погиб в Украине. После ранения он долго мучился, но, к сожалению, не выжил. Он умер Львовском военном госпитале. Зураб Иашвили – Слава твоей героической душе, брат!» – пишет воющий в Украине Вано Надирадзе.



По имеющейся информации, с начала российско-украинской войны в Украине погибли более 60 грузинских бойцов.





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