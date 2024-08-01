

В школах Ахалгорского района окончательно прекращают обучение на грузинском – DRI

01.08.2024 16:57





С 1 сентября в школах оккупированного Ахалгорского муниципалитета будет окончательно прекращено преподавание на грузинском языке. Об этом сообщает неправительственная организация Институт исследования демократии (DRI).



Ахалгорский муниципалитет – единственный район отколовшейся от Грузии Южной Осетии, где этнические грузины в большинстве.



«Если до 2017 года в ахалгорских школах обучение велось на грузинском языке, по грузинской учебной программе, с сентября 2017 года преподавание было полностью заменено русским языком. Выпускной класс этого года стал последним, получившим образование на грузинском языке в Ахалгори», — говорится в заявлении DRI.



Правозащитники указывали, что переход на русский серьезно ухудшил качество образования в Ахалгори. Школьникам было сложно учиться на неродном языке, а учителям – преподавать.



«Лишение права на получение образования на родном языке является нарушением права на качественное образование и доступ к образованию», — подчеркивают в DRI.



Там напоминают о прецедентном решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В октябе 2012 года он постановил, что Грузия обязана активизировать политические, правовые и дипломатические усилия, чтобы обеспечить доступ к образованию на родном языке для жителей Ахалгори, хотя она и не может осуществлять эффективный контроль над оккупированным Цхинвальским регионом.



По данным организации, не считая райцентра, до последнего времени в муниципалитете работали шесть школ – в селах Икоти, Боли, Коринта и Балаани. С сентября 2024 года будут закрыты две из них – девятилетнии школы в Боли и Коринта. Причиной цхинвальские власти называют отсутствие учеников.



По оценкам местного населения, после августовской войны 2008 года Ахалгорский район покинуло 90% населения.



Но в DRI считают, что к закрытию школ привело тяжелейшее положение учащихся и их семей.



«Отсутствие чувства физической и экономической безопасности, дискриминация по этническому признаку, системная коррупция, целенаправленное и последовательное изгнание грузинского языка из повседневной жизни и образования — это неполный перечень насущных проблем этнических грузин», — говорят в НПО.



Источник: Новости - Грузия

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