

Все аэропорты Грузии свяжут регулярные пассажирские авиарейсы

04.04.2024 14:38





Международные и региональные аэропорты Грузии свяжут регулярные пассажирские авиарейсы. Об этом сообщил сегодня глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.



Полеты просубсидируют из государственного бюджета. Объединение аэропортов объявило тендер для организации внутренних рейсов по 12 направлениям. Их будут выполнять между Тбилиси, Местия, Амбролаури, Батуми, Кутаиси, а также аэропортом Телави, реконструкцию которого власти обещают завершить уже в этом году.



«Цель проекта — дальнейшее повышение мобильности внутри страны, что будет способствовать развитию туризма и сделает посещение Грузии еще более интересным для путешественников», — сказал Каркашадзе.



Полный список маршрутов:



Телави-Батуми-Телави – самолет не менее 40 мест;

Тбилиси-Амбролаури-Тбилиси – не менее 40 мест;

Тбилиси-Кутаиси-Тбилиси – не менее 40 мест;

Телави-Кутаиси-Телави – не менее 40 мест;

Телави-Амбролаури-Телави – не менее 40 мест;

Телави-Тбилиси-Телави – не менее 40 мест;

Местия-Батуми-Местия – 15 мест;

Местия-Кутаиси-Местия – 15 мест;

Местия-Тбилиси-Местия – 15 мест;

Местия-Амбролаури-Местия – 15 мест;

Местия-Телави-Местия – 15 мест.

Закупка разделена на два лота. Первый – полеты по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси. Контракт рассчитан на два года. Его ориентировочная стоимость – около 8,2 миллиона лари.



На субсидирование рейсов по оставшимся направлениям власти потратят более 15 миллионов лари. При этом срок выполнения – один год.





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