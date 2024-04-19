

Грузия создаёт условия для «отмывания денег» — неутешительный прогноз от экономиста

19.04.2024 17:29





В Парламент Грузии, в ускоренном порядке, внесен законопроект, позволяющий легально и дешево перекачать капитал, разбросанный по офшорным зонам, в грузинскую юрисдикцию. На «портирование» непрозрачных сумм планируется ввести льготный режим. На данный момент законопроект одобрен голосами 82 депутатов при первом же чтении.



Экономисты разглядели за новым законом интересы почетного председателя правящей «Мечты» и миллиардера Бидзины Иванишвили. Они считают, что бывший российский олигарх опасается международных санкций. Впрочем, желающим спасти капитал, переводя деньги из офшоров в Грузию могут быть и те, кто доселе никак не был связан с миллиардером Иванишвили.



— «Появляется новый оффшор, председатель комитета Парламента прямо упомянул отмывание. Позднее он поправил себя, но это так… Грузия создает условия для «отмывания» черных денег. Это контекст, при котором Грузия не сможет вступить в Европейский Союз», — говорит декан Кавказской школы экономики экономист Сосо Берикашвили.



Парламентская оппозиция утверждает, что, в первую очередь, этот закон был адаптирован «Грузинской мечтой» под лидера партии — Бидзину (Бориса) Иванишвили, который хочет перевести деньги из офшоров в Грузию, поскольку они могут быть конфискованы. У Иванишвили много денег в офшорах и это подтвердило журналистское расследование «Панамского дела» [Panama papers].



Получается, что «Мечта» будет легализовать вывод совершенно непрозрачных, черных денег из офшоров в ускоренном порядке, за пару дней.



Экономист Сосо Берикашвили видит главный риск в истории с выводом денег из офшоров в российском законе «об Иноагентах», который в случае принятия парламентом Грузии сделает практически невозможным контроль над бизнесом или правительством в Грузии:



— «В Грузии Б.Иванишвили обеспечивает прозрачность собственных финансов? Эти финансы будут прозрачны только для него, но непрозрачны для всех остальных», — резюмирует Сосо Берикашвили.



Зачем именно сейчас это миллиардеру Иванишвили?

Офшоры — головная боль для любой власти. Это было бы приемлемо, если бы у нас была нормальная ситуация в стране и не перекрывали бы путь в ЕС.



В Грузии существует дилемма: кто контролирует исполнение закона? Мы знаем конкретно, что главным панамским [Panama Offshore] инвестором был Бидзина Иванишвили. Этот закон позволяет Иванишвили организовать здесь свой маленький, налоговый рай, со своим Фридманом и другими.



Принятие российского закона напрямую означает блокировку, закрытие всех фактчекинговых, свободных СМИ – отныне они будут делать все, что захотят.



Когда столько людей говорят, что этот закон не европейский, когда посол Франции говорит вам, что он не французский, о чем тогда говорить?



У них нет никаких ограничивающих или препятствующих обстоятельств. Есть риск, что в Грузию попадут не вполне «чистые деньги».



Причем делают они это под предлогом прозрачности, на самом деле все наоборот: они хотят создать непрозрачную ситуацию.



Идет процесс превращения Грузии в закрытый внутренний двор, центральноазиатское государство. Европа, конечно, на это отреагирует и может применить санкции, в том числе персонально к Бидзине Иванишвили. Но кроме этого будут ограничения в отношении всей Грузии и банковского сектора.



Наихудший сценарий

Изменение налогового законодательства — это часть процесса превращения Грузии в закрытое пространство, где будет комфортно только им и их родственникам, людям, связанным с коррупцией. Кто не хочет — бегите в Европу…



Ситуация может быть гораздо хуже, будут репрессии, аресты.



Экономические показатели и ВВП могут быть лучше, но, как это происходит сегодня, элита выиграет, а люди будут бедными и несчастными. Если вы пообещаете что-то сказать и повысите голос, вам дадут по голове или вышвырнут из страны.



Все в ЕС заявили, что прогресса не будет. Может быть, они и не лишат нас статуса кандидата, но главное, что нас больше не будут считать частью европейского пространства ни в каком контексте. Мы будем играть на чемпионате Европы, как будет играть, например, Турция. Казахстан тоже может сыграть в футбол на чемпионате Европы, но мы не можем быть частью европейского пространства в этих условиях, с этим законодательством.





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