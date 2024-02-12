

Грузия экстрадирует в Германию разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола иностранца

12.02.2024 12:04





На основании ходатайства прокуратуры, гражданину иностранного государства, разыскиваемому по красному циркуляру Интерпола по делу о т.н. мошеннических колл-центрах, избран экстрадиционный арест. Информацию об этом распространяет пресс-служба прокуратуры.



Как сообщается, Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и разыскиваемому Федеративной Республикой Германией по делу о т.н. колл-центарх гражданину Албании, который был задержан на территории Грузии, избрано трехмесячное экстрадиционное содержание под стражей.



«Упомянутое лицо разыскивается в рамках расследования фактов многоэтапного мошенничества и отмывания денег, совершенных организованной преступной группой.



Разыскиваемый гражданин иностранного государства занимал высокую позицию в организованной преступной группе и возглавлял группировку, состоящую из более чем 50 человек. На позиции менеджера по поддержке клиентов он занимался распространением и дальнейшей поддержкой всего портфеля электронных продуктов и сервисов, предназначенных для совершения транснационального преступления, от бесперебойной работы которых зависела деятельность мошеннических колл-центров, действующих в разных странах.



Число выявленных пострадавших в результате преступной деятельности, проживающих только на территории Баварии ФРГ, превышает 1000 человек, а сумма ущерба превышает 42 млн евро.



Прокуратура Грузии осуществит соответствующие юридические процедуры для экстрадиции задержанного в Федеративную Республику Германия», - говорится в сообщении.





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