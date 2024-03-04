

В Грузии проходят многонациональные учения «Троянский след 24»

04.03.2024 18:48





В Грузии проходят многонациональные учения «Троянский след». По информации Минобороны, в учениях принимают участие подразделения Командования специальных операций Сил обороны.



Официальная церемония открытия учений состоялась в Совместном центре тренировок и оценки НАТО-Грузия (JTEC). К участникам учений обратились заместитель командующего Силами обороны бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, командующий Силами специальных операций полковник Отар Берианидзе и руководитель Управления оборонного сотрудничества США в Грузии подполковник Эрол Мунир, которые пожелали им успехов.



«Учения — «Троянский след 24», организованный Командованием специальных операций США в Европе (US-SOCEUR), проходят одновременно в трех странах — Румынии, Греции и Грузии. В компоненте, который пройдет в Грузии, принимают участие представители спецназа США, Великобритании, Румынии, Польши и Испании. В учениях также примут участие резервисты территориальной обороны Национальной гвардии и представители волонтерских организаций. В рамках учений грузинские военнослужащие вместе с представителями сил специальных операций стран-партнеров пройдут обучение в сухопутном и морском компонентах на востоке и западе Грузии.



Учения «Троянский след 24» направлены на повышение оперативной совместимости между странами-участницами, обмен опытом и повышение уровня готовности.



Силы обороны Грузии в третий раз участвуют в многонациональных учениях. Участвуя в международных учениях такого рода, Грузия укрепляет свои возможности сдерживания и стабильности, повышает свою обороноспособность и совместимость со странами-членами НАТО», — говорится в информации Минобороны.







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