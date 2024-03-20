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Глава МВД Грузии рассказал о признании Еврокомиссией проведенных в ведомстве реформ


20.03.2024   14:58


Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури выступает в парламенте с годовым отчетом, в формате «Час министра». Глава ведомства рассказал о проделанной за 2023 год работе и планах ведомства. Гомелаури заострил внимание на незаконной торговле наркотиками, раскрываемость подобных преступлений в прошлом году выросла на 21% (по сравнению с 2022 годом), отметил главный полицейский страны.

Кроме того, глава МВД отметил, что итогом «успешной реализации объявленных министерством проектов и различных реформ» стало признание Грузии на международной арене как безопасной страны:

«В прошлом году мы реализовали ряд реформ с целью более эффективного обеспечения правопорядка и защиты безопасности, а также повышения качества полицейских услуг для граждан. Об эффективности упомянутых реформ и борьбы с преступностью говорят конкретные статистические показатели, а также те международные исследования, которые дают высокую оценку деятельности грузинских правоохранителей», - сказал Вахтанг Гомелаури.


По словам министра, в рамках работы Межведомственного координационного совета под руководством МВД был разработан «План действий по борьбе с организованной преступностью на 2023–2024 годы», который преследует три основные цели:

«Планомерное усиление борьбы с «ворами в законе» и членами «воровского мира», повышение эффективности механизмов и расследований по предотвращению киберпреступлений, повышение качества расследований в направлении борьбы с транзитом и незаконным оборотом наркотиков. В рамках плана была внедрена обновленная форма ведения статистики преступности… В отчете о выполнении рекомендаций Еврокомиссия положительно оценила и подчеркнула важность существования упомянутых документов».


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