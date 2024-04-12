

В Грузии провели рейд против участников «воровского мира», задержаны пятеро

12.04.2024 13:52





В Грузии семь человек задержаны, еще пятерым предъявлены обвинения за участие в «воровском мире». Об этом сообщает сегодня пресс-служба МВД.



Задержания проходили в Тбилиси, Карели и Гори. Среди обвиняемых мужчины в возрасте от 24 до 52 лет. Некоторые из них уже были судимы.



Заочно предъявили обвинения некоему «Цкнапе» и четырем «ворам в законе», проживающим за рубежом. Это 63-летний Арик Михаэли по кличке «Изик», 43-летний Илья Гаглоев (Ило Калининградский), 51-летний Паата Вашикидзе (Эшха) и 42-летний Малхаз Дарчиев (Махо).



По данным следствия, проживающий за рубежом гражданин Грузии обратился к представителям «воровского мира» и попросил помощь в разрешении конфликта в обмен на финансовую выгоду. В свою очередь, члены «воровского мира» привлекли к делу «воров в законе».



От имени «воров в законе» одну из сторон спора заставили выплатить другой определенную сумму.



Конфликт вроде бы разрешили, однако обещанные «ворам в законе» деньги забрали себе посредники в Грузии – мелкие авторитеты.



Чтобы обсудить их поступок, была организована «воровская разборка».



По итогам обысков домов обвиняемых в Грузии полицейские изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых они общались друг с другом и с «ворами в законе» за рубежом.



Расследование продолжается по трем статьям УК Грузии, которые предполагают участие и поддержку деятельности «воровского мира». Преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.





Источник: Новости - Грузия

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