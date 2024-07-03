|
|
|
Подписан меморандум в сфере кибербезопасности между Азербайджаном и Грузией
03.07.2024 19:53
Служба электронной безопасности (СЭБ) Азербайджана и Агентство цифрового управления при министерстве юстиции Грузии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, сообщает в среду Trend.
Согласно данным министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, меморандум был подписан в рамках визита делегации СЭБ в Грузию.
Меморандум о взаимопонимании предусматривает совместную деятельность сторон в направлении информационной безопасности, обмена информацией и опытом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна