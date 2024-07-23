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СГБ Грузии ведет следствие о якобы готовящемся госперевороте - допрашиваются воевавшие в Украине грузинский бойцы


23.07.2024   20:19


Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии ведет расследование дела по двум статьям Уголовного кодекса - "терроризм" и "заговор с целью госпереворота", сообщил журналистам адвокат Михаил Рамишвили.

"В рамках этого расследования уже несколько дней в суде опрашиваются трое бывших грузинских военнослужащих, до недавнего времени воевавших на Украине", - сказал адвокат.

По словам Рамишвили, его подзащитным в суде были заданы вопросы о якобы планируемом теракте против Бидзины Иванишвили, бывшего премьер-министра, основателя правящей партии "Грузинская мечта", и о якобы готовящемся госперевороте.

"По таким статьям силовые структуры должны дать соответствующую информацию, и от их профессионализма зависит правдивость этой информации", - сказал адвокат.

Пока СГБ не делала официального заявления о начатом расследовании.

Между тем, один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Петре Цискаришвили заявил во вторник журналистам, что начатое расследование о терроризме и госперевороте - "это очередная предвыборная уловка правящих властей".

"Нет никакого заговора, и нет никакой подготовки к теракту. Власти за время своего 12-летнего правления раз за разом начинают расследования по этим статьям, но всякий раз расследования заканчиваются ничем. Все это им нужно для поднятия политического рейтинга до октябрьских выборов в парламент", - сказал Цискаришвили.

СГБ Грузии 18 сентября прошлого года также начала расследование о готовящемся госперевороте с участием грузинских военных-наемников на Украине. В СГБ тогда назвали авторов плана госпереворота - бывшего замглавы МВД Грузии Гию Лорткипанидзе, занимающего высокий пост в контрразведке Украины; бывшего охранника экс-президента Михаила Саакашвили Михаила Батурина и командира "Грузинского национального легиона" Мамуку Мамулашвили, воюющего в Украине. В СГБ тогда также сообщили, что организаторы госпереворота планируют задействовать воюющих в Украине бойцов грузинского происхождения.


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