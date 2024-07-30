

Дания приостановила военное сотрудничество с Грузией

30.07.2024 16:46





Дания приостановила четырехлетнее военное сотрудничество с Грузией, бюджет которого составлял примерно 71,5 миллиона датских крон (более 28 миллионов лари).



Об этом стало известно из письма МИД Дании, которое было направлено депутату от оппозиции Теоне Акубардиа в ответ на ее вопрос.



Как отмечается в письме, в соответствии с решением Совета Евросоюза в июне 2024 года, а также после приостановки помощи Грузии Фонда мира Евросоюза, Дания решила рассмотреть возможность полного пересмотра двусторонней помощи правительству Грузии.



Как отмечается в письме, пока продолжается проверка, Дания приостановит запланированные мероприятия и новую программную поддержку правительства Грузии.



"Дания призывает правительство Грузии вернуться на евроатлантический путь и придерживаться повестки реформ ЕС, которая является основой прочных двусторонних связей между Данией и Грузией", - говорится в письме МИД Дании.





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