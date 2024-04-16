

На улице Чичинадзе произошла потасовка между полицией и протестующими

16.04.2024 19:52





На улице Чичинадзе в Тбилиси – физическое противостояние. Правоохранители пытаются освободить вход в здание парламента Грузии от протестующих, что привело к потасовке между протестующими и полицией.



На месте находятся лидеры партии «Ахали» Ника Гварамия и Ника Мелия.



Полиция пытается вывести Нику Гварамия с территории.





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