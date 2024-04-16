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На улице Чичинадзе произошла потасовка между полицией и протестующими


16.04.2024   19:52


На улице Чичинадзе в Тбилиси – физическое противостояние. Правоохранители пытаются освободить вход в здание парламента Грузии от протестующих, что привело к потасовке между протестующими и полицией.

На месте находятся лидеры партии «Ахали» Ника Гварамия и Ника Мелия.

Полиция пытается вывести Нику Гварамия с территории.


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