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На улице Чичинадзе произошла потасовка между полицией и протестующими
16.04.2024 19:52
На улице Чичинадзе в Тбилиси – физическое противостояние. Правоохранители пытаются освободить вход в здание парламента Грузии от протестующих, что привело к потасовке между протестующими и полицией.
На месте находятся лидеры партии «Ахали» Ника Гварамия и Ника Мелия.
Полиция пытается вывести Нику Гварамия с территории.
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