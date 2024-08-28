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В специях на рынке Батуми обнаружили высокое содержание свинца


28.08.2024   12:08


По данным Национального агентства по продовольствию, в рамках государственного контроля у поставщика продуктов, (компании «НТК 2016») были отобраны образцы сушеных специй и отправлены в лабораторию сельского хозяйства для исследования. По сообщению агентства, отобранные на территории агрорынка Батуми пряности содержат опасный для жизни свинец.

Содержание свинца в сухой приправе составило 9323 мг/кг, что существенно превышает допустимую норму.

Запасы приправ на торговой точке были опечатаны, бизнес-оператору запретили продавать конкретную партию сухой приправы и приказали прекратить реализацию специй на рынке. Кроме этого поставщику необходимо срочно убрать уже размещенные на рынке продукты.

— «В ходе внеплановой проверки «НТК 2016» установлено, что сухие приправы производит индивидуальный предприниматель, работающий селе Земо Хведурети (Карельский район), а также в городе Гори, по адресу Цхинвальское шоссе.

В ходе проверки было установлено, что предприниматель не ведет записи, дающие проследить цепочку продаваемой продукции. Были также нарушены правила маркировки.

Предпринимателя оштрафовали на 500 лари, опечатали пряности и входящие в их состав ингредиенты (кориандр, «уцхо сунели», молотые семена «дзиры», желтоцвет, куркума). Большая часть из них производится за рубежом, а куркума импортируется непосредственно из Индии.

Бизнес-оператору предписано исследовать запечатанные образцы в аккредитованной лаборатории и запретить продажу сушеных специй, убрать их с рынка, а также немедленно проинформировать ведомство о запрашиваемом пищевом продукте», — говорится в сообщении агентства.


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