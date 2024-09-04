

В Боржомском ущелье горит лес

04.09.2024 10:45





Пожарные - спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД в интенсивном режиме продолжают работы по локализации пожара, возникшего в лесу близ поселка Ахалдаба в Боржомском ущелье. С сегодняшнего утра к тушению пожара были подключены 4 вертолета пограничной полиции. Информацию об этом распространяет Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД.



По их данным, работы продолжались всю ночь. Из-за сложного рельефа не удается подвести к очагу пожара пожарно-спасательную технику.



«К процессу тушения пожара подключены 150 пожарных- спасателей отделений Тбилиси, Самцхе-Джавахети и Шида Картли, а также рейнджеры Боржоми-Харагаульского национального парка Агентства охраняемых территорий Министерства окружающей среды и сельского хозяйства. В случае необходимости к процессу будут привлечены рейнджеры других территориальных администраций с соответствующим противопожарным оснащением.



Службой управления чрезвычайными ситуациями организован специальный полевой штаб, откуда координируется работа по тушению лесного пожара. Мониторинг пожара осуществляется с помощью дронов», - говорится в информации.





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