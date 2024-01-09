

Президент: всегда было ощущение, что Россия — враг Грузии

09.01.2024 11:35





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что у ее предков и у нее самой всегда было ощущение того, что у Грузии на протяжении веков один враг — Россия, но некоторые этого не осознают и сегодня.



«Возможно, некоторые не осознают этого, некоторые — не хотят этого понимать, а некоторых это устраивает. Но это факт, который и сам <враг> не скрывает. Во всем прослеживается этот факт.



Возможно, в какие-то периоды после независимости <Грузии> кто-то мог подумать, что могло быть иное отношение со стороны России.



Возможно — я не знаю — в России кто-то думает о том, что могут быть иные отношения с соседом. Но сегодня этого нет, не существует — нет ни одного знака оттуда, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями», — отметила глава государства.



На уточняющий вопрос журналиста о том, считает ли глава государства, как и ее отец Леван Зурабишвили некогда (глава грузинской общины во Франции, публицист, переводчик — ред.), возможным объединить народ Грузии хотя бы потому, что у страны один враг — Россия, президент ответила:



«Это обязательно. Не — возможно, а то, что это обязательно <это я унаследовала от отца>», — подчеркнула Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





