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Делегация «Грузинской мечты» отправилась в Китай


14.01.2024   14:38


Делегация правящей партии под руководством председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе направилась в Китайскую Народную Республику.

По информации партии, делегация, в состав которой входят первый заместитель председателя парламента Георгий Вольский, заместитель председателя парламента Ираклий Чиковани, председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель комитета отраслевой экономики и экономической политики Давид Сонгулашвили, председатель комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани и первый заместитель председателя комитета по спорту Виктор Саникидзе, проведет встречи на высоком уровне в Пекине и Шанхае.

Встречи состоятся с председателем департамента международных связей Коммунистической партии Китая Лю Цзиньчао и его заместителем Сунь Хайянем. Также грузинская сторона встретится с вице-президентом Центра исследований развития госсовета Чанг Лимином и заместителем председателя Постоянного совета Всекитайского собрания народных представителей Сяо Цзе.

Визит депутатов «Грузинской мечты» в Китайскую Народную Республику продлится с 14 по 20 января.


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