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Грузию посетит координатор Госдепа США по борьбе с глобальной коррупцией
15.01.2024 12:02
Координатор Госдепартамента США по борьбе с глобальной коррупцией Ричард Непью посетит Грузию. Информацию об этом распространяет Госдепартамент.
Планируется также визит Непью в Армению.
Координатор США по борьбе с глобальной коррупцией Ричард Непью 15-18 января посетит Армению и Грузию. В обеих странах он обсудит текущие усилия и проблемы в борьбе с коррупцией и определит сферы дальнейшего сотрудничества.
В Армении координатор встретится с государственными чиновниками, включая представителей сектора юстиции и правоохранительных органов, а также примет участие в «круглом столе» гражданского общества.
В Грузии Непью встретится с представителями власти, а также антикоррупционных институтов, следственных органов и гражданского общества», — говорится в информации Госдепартамента США.
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