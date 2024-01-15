

Грузию посетит координатор Госдепа США по борьбе с глобальной коррупцией

15.01.2024 12:02





Координатор Госдепартамента США по борьбе с глобальной коррупцией Ричард Непью посетит Грузию. Информацию об этом распространяет Госдепартамент.



Планируется также визит Непью в Армению.



Координатор США по борьбе с глобальной коррупцией Ричард Непью 15-18 января посетит Армению и Грузию. В обеих странах он обсудит текущие усилия и проблемы в борьбе с коррупцией и определит сферы дальнейшего сотрудничества.



В Армении координатор встретится с государственными чиновниками, включая представителей сектора юстиции и правоохранительных органов, а также примет участие в «круглом столе» гражданского общества.



В Грузии Непью встретится с представителями власти, а также антикоррупционных институтов, следственных органов и гражданского общества», — говорится в информации Госдепартамента США.







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