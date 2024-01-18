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Иванишвили проиграл дело об отмывании денег швейцарскому банку
18.01.2024 11:28
Экс-премьер, основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили проиграл дело об отмывании денег швейцарскому банку, сообщает американское агентство Bloomberg.
Как пишет СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Иванишвили, он обжалует решение о закрытии дела.
Сообщается, что UBS Group AG, купившая Credit Suisse, выиграла один из унаследованных от нее юридических споров.
Бывший банкир Патрик Лескадрон был обвинен в подделке подписей, снятии средств со счетов клиентов и незаконном переводе миллионов со счетов Иванишвили. Банкир Иванишвили признал факт мошенничества в 2015 году. В 2018 году его приговорили к 5 годам лишения свободы, а в 2020 году он покончил жизнь самоубийством.
Впрочем, следствие не обнаружило доказательств отмывания денег со стороны Credit Suisse, и в настоящее время дело закрыто.
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