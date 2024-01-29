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Гарибашвили ушел с поста премьер-министра Грузии


29.01.2024   17:08


Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили уходит в отставку. Об этом премьер-министр Гарибашвили заявил на брифинге в администрации правительства.

"Я хотел бы проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра", - заявил Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили впервые занял пост премьер-министра Грузии в 2013 году. Он сменил на этом посту основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, однако 30 декабря 2015 года подал в отставку. Затем Георгий Квирикашвили сменил Ираклия Гарибашвили на посту премьер-министра Грузии.

Прежде чем во второй раз занять пост главы правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили возглавлял оборонное ведомство страны, а пост премьер-министра он занял во второй раз 22 февраля 2021 года, сменив на посту Георгия Гахария.

По имеющейся информации, на этот раз Ираклия Гарибашвили на посту премьер-министра сменит председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.


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