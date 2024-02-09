

Кобахидзе: Мы сделаем все для полной интеграции Грузии в Евросоюз

09.02.2024 20:11





«В Брюсселе у нас будут активные консультации по всем темам, связанным с еще большим приближением нашей страны к Евросоюзу», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос, связанный с планируемым визитом в Брюссель.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, правительство Грузии сделает все для полной интеграции Грузии в Евросоюз.



«После того, как мы получили статус кандидата, нам следует еще больше активизировать наше сотрудничество. У нас будут активные консультации по всем темам, связанным с еще большим сближением нашей страны с Европейским союзом. Мы подробно обсудим вопросы повестки ассоциации, в том числе план выполнения девяти пунктов, будет разговор по всем темам. Еще раз повторю, что мы сделаем все для полной интеграции Грузии в Евросоюз. Именно сюда будет направлена ​​деятельность правительства», — заявил Кобахидзе.



С первым визитом в должности премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе прибудет в Брюссель. Визит в Брюссель состоится 20-21 февраля.







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