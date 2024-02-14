

МИД Грузии официально пригласил представителей ОБСЕ/БДИПЧ на парламентские выборы

14.02.2024 11:38





12 февраля 2024 года Министерство иностранных дел Грузии направило письмо директору Бюро демократических институтов и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи с целью приглашения наблюдателей на парламентские выборы в Грузии.



Об этом говорится в информации МИД Грузии.



По сообщению министерства, как отмечается в письме, целью власти является проведение прозрачных, свободных и справедливых выборов в соответствии с международными стандартами и лучшими европейскими демократическими практиками.



«Исходя из этого, правительство Грузии приглашает представителей ОБСЕ/БДИПЧ с целью наблюдения за парламентскими выборами 2024 года в стране.



В письме подчеркивается, что Грузия готова способствовать эффективному выполнению наблюдателями своих функций.



Примечательно, что в плане правительства по выполнению рекомендаций Еврокомиссии датой приглашения наблюдателей определен февраль 2024 года», — говорится в информации МИД.





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