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МИД Грузии официально пригласил представителей ОБСЕ/БДИПЧ на парламентские выборы
14.02.2024 11:38
12 февраля 2024 года Министерство иностранных дел Грузии направило письмо директору Бюро демократических институтов и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи с целью приглашения наблюдателей на парламентские выборы в Грузии.
Об этом говорится в информации МИД Грузии.
По сообщению министерства, как отмечается в письме, целью власти является проведение прозрачных, свободных и справедливых выборов в соответствии с международными стандартами и лучшими европейскими демократическими практиками.
«Исходя из этого, правительство Грузии приглашает представителей ОБСЕ/БДИПЧ с целью наблюдения за парламентскими выборами 2024 года в стране.
В письме подчеркивается, что Грузия готова способствовать эффективному выполнению наблюдателями своих функций.
Примечательно, что в плане правительства по выполнению рекомендаций Еврокомиссии датой приглашения наблюдателей определен февраль 2024 года», — говорится в информации МИД.
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