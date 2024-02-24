

МИД Грузии: Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

24.02.2024 15:57





Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Грузия стоит рядом с Украиной и украинским народом, - об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии, опубликованном в социальной сети Х.



По заявлению, война унесла множество жизней и миллионы людей стали беженцами.



«Прошло два года с тех пор, как Россия вторглась в Украину, явно нарушив фундаментальные принципы и нормы международного права и Устава ООН. Война унесла множество жизней и и миллионы людей стали беженцами. От имени Грузии мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Грузия стоит рядом с Украиной и украинским народом», - говорится в заявлении МИД.





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